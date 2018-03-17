Четвертый Центр обмена транспортом (ЦОТ) «Дарнагюль» приступил к работе в Баку в субботу, 17 марта.

Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Ранее сообщалось, что в связи с запуском ЦОТ «Дарнагюль» автобусы из окрестностей Баку сменят конечную остановку, которая ранее была около станции метро «Проспект Азадлыг», и будут следовать до ЦОТ «Дарнагюль».

Ожидается, что таким образом удастся предотвратить пробки около выхода из станции метро «Проспект Азадлыг».

ЦОТ расположится около выхода из станции метро «Дарнагюль». Вскоре оттуда будут курсировать 112 автобусов по 11 маршрутным линиям. Кроме того, там предусмотрены парковки для частного транспорта и такси. На сегодняшний день в ЦОТ уже установлены пять автобусных павильонов.

До этого времени в Баку функционировали три ЦОТ, расположившиеся около станций метро «Кероглу», «28 Мая» и «Локбатан».

Minval.az