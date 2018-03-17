Американские инструкторы подготовили в районе сирийского города Эт-Танф несколько групп боевиков, задачей которых будут провокации с применением химоружия.

Как передает РИА Новости, об этом заявил журналистам начальник оперативного управления российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

«Ими готовится серия провокаций с подрывом взрывных устройств, начиненных отравляющими веществами», — сказал он.

Генерал-полковник отметил, что отравляющие вещества уже доставлены на юг Сирии под видом гуманитарных конвоев от некоторых неправительственных организаций. «Помимо компонентов, боевикам переданы взрыватели, закамуфлированные под сигаретные пачки», — рассказал он.

Кроме того, «Джебхат ан-Нусра»* и «Белые каски» готовят постановочную химатаку в районах селений Аль-Габит и Кальб-Луза, расположенных в 25 километрах северо-западнее Идлиба. Для этого туда уже доставили 20 контейнеров с хлором, добавил Рудской.

По его словам, эти провокации планируется широко освещать в западных СМИ, чтобы дать США и их союзникам повод для ударов по военным объектам в Сирии.

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