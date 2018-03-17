Части ВС Турции, наступающие на сирийский Африн с западного и восточного направлений, соединились к северу от города, говорится в сообщении генштаба ВС Турции в субботу.

«Наши подразделения, продвигающиеся к Африну с запада и востока, соединились к северу от города», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства

По сообщению агентства Anadolu, турецкая армия и действующие совместно с ней силы сирийской оппозиции взяли под контроль еще 12 селений, перекрыв дорогу между районным центром Мабатлы и городом Африн.

Minval.az