Глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил позицию России в отношении договора о запрещении ядерного оружия — она не будет подписывать этот документ.

«Мы не будем его подписывать, потому что считаем, что запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке нереально. Пять официальных ядерных держав, да и неофициальные ядерные державы на это не пойдут», — сказал Лавров в интервью Телерадиокомплексу президента республики Казахстан.

По оценке России, согласованный принцип продвижения к безъядерному миру уже отражен в Договоре о нераспространении ядерного оружия и «увязан с обеспечением всеобщей безопасности и стабильности».

«Новые факторы, которые влияют на глобальную обстановку, такие как стратегические вооружения в неядерном исполнении, планы американцев вынести оружие в космос, пресловутая глобальная система противоракетной обороны, невступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, прежде всего по причине нежелания США это делать, в неменьшей степени влияют на стратегическую стабильность, чем ядерное оружие. Поэтому мы за то, чтобы двигаться к безъядерному миру на основе тех универсальных договоренностей, которые закреплены в Договоре о нераспространении ядерного оружия», — считает Лавров.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят в ООН в июле. В разработке документа не участвовали ядерные державы, в том числа и пятерка постоянных членов Совбеза ООН, включая США и Россию.

С 20 сентября 2017 года договор открыт для подписания. Он должен вступить в силу после того, как его ратифицируют не менее 50 стран. На сегодняшний день документ подписали 57 государств, ратифицировали — пять.

Minval.az