Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление Папе Римскому Франциску.

Как сообщает Minval.az со ссылкой на пресс-службу главы государства, президент поздравил Папу Римского с Днем Коронации:

«Ваше святейшество,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех Ваших единоверцев с Днем Коронации.

В последнее время отношения между Азербайджаном и Святым Престолом вступили в новый этап. Взаимные визиты высокого уровня являются вкладом в поощрение диалога между цивилизациями и религиями и толерантности.

Надеюсь, что мы и впредь последовательно будем продолжать искренний диалог, направленный на торжество общечеловеческих ценностей, сохранение мира, стабильности на планете, установление взаимопонимания, поддержки и солидарности между людьми.

B этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в Вашей благородной и священной миссии».

Minval.az