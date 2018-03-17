Вскоре на всех парковках Баку появятся места для инвалидов. Как сообщает Sputnik Азербайджан, это новшество предусмотрено в законопроекте «О правах лиц с инвалидностью», который был принят азербайджанскими парламентариями в первом чтении.

Согласно статье 13 пункту 13.4 законопроекта, на парковках, организованных в соответствии с законом «О дорожном движении», пять процентов парковочных мест будут отведены для людей с ограниченными возможностями здоровья. В документе указано, что там смогут останавливаться автомобили только с наличием соответствующей маркировки.

Однако, в документе не уточняется, будут ли места для парковки бесплатными. Если нет, то смысл такого новшества теряется, ведь люди с ограниченными возможностями здоровья могут на общих условиях парковаться на платных стоянках.

К слову, на днях похожий законопроект внесли на обсуждение в Государственную думу РФ депутаты от фракции ЛДПР Владимир Жириновский и Ярослав Нилов. Парламентарии предлагают позволить инвалидам бесплатно парковаться на автопарковках и даже оставлять автомобили на отведенных местах при условии отсутствия специального разрешения на бесплатную парковку.

В Азербайджане же проблема нехватки парковочных мест всегда стояла остро, не говоря уже о выделении мест для машин людей с ограниченными возможностями здоровья. К тому же на парковках, где нанесена разметка «инвалидное кресло», места платные. В основном такие места отведены в гаражах торговых центров.

Однако, по словам президента Союза организаций инвалидов Азербайджана Давуда Рагимли, он многие годы поднимал этот вопрос перед законодателями. В последний раз Рагимли включили в рабочую группу разработки того самого законопроекта «О правах лиц с инвалидностью», утверждения которого все ждут с нетерпением.

После разработки вышеназванного законопроекта в Баку стали подгонять транспортную инфраструктуру под людей с ограниченными возможностями здоровья. Бакинское транспортное агентство установило 350 из 415 наземных переходов для людей с инвалидностью. Кроме того, уже скоро в городе появится еще больше «говорящих» светофоров для слабовидящих людей.

А между тем, в Google Maps добавили маршруты для людей с инвалидными колясками, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ. Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо проложить маршрут до нужного места, после чего в опциях выбрать тип отображения для людей, передвигающихся на инвалидных колясках. Новая система выберет маршрут через те места, проходимые для инвалидов-колясочников.

Minval.az