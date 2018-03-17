В России никогда не было исследований химического оружия под кодовым названием «Новичок». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Lenta.ru.

«Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название «Новичок»», — сказала она.

Захарова отметила, что «это слово было разработано как название и было использовано химическим элементом и материалом именно отравляющего действия на Западе». По ее словам, наиболее вероятные источники происхождения газа — Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и США.

«Скрипаль, являясь британским шпионом, был передан Лондону в «целости и сохранности», Британия несет ответственность за его жизнь», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

В МИД считают, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая раскрыла название вещества, специально использовала «Новичка», чтобы это вызвало ассоциации с Россией.

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