На сегодняшнем заседании Центризбиркома (ЦИК) Азербайджана рассмотрен вопрос регистрации кандидатуры в президенты Али Алиева, выдвинутого от «Партии граждан и развития» (ПГР), Турала Аббаслы баллотирующегося по собственной инициативе и Сардара Мамедова выдвинутого от «Демократической партии Азербайджана».

Как сообщает Report, секретарь ЦИК Арифа Мухтарова предоставила информацию в связи с кандидатами.

Она сообщила, что эти лица представили в ЦИК необходимые для регистрации документы.

Вопрос о регистрации кандидатуры Сардара Мамедова был вынесен на голосование и принят.

Кандидатура Турала Аббаслы не была зарегистрирована в виду определенных недочетов.

Кандидатура Али Алиева не зарегистрирована.

Таким образом, принято решение относительно всех претендентов в кандидаты в президенты, утвержденных со стороны ЦИК и процесс регистрации кандидатов завершился. Количество зарегистрированных кандидатов в президенты достигло восьми. Это кандидатура Ильхама Алиева, баллотирующегося от правящей Партии «Ени Азербайджан», Гудрета Гасангулиева от «Партии народного фронта целостного Азербайджана», Араза Ализаде от «Социал-демократической партии Азербайджана», Фараджа Гулиева от «Партии национального возрождения», Рази Нуруллаева, выдвинутого Инициативной группой фронтистов, Хафиза Гаджиева от Партии «Современный Мусават», баллотирующегося по собственной инициативе Захида Оруджа и выдвинутого от «Демократической партии Азербайджана» Сардара Мамедова.

Отметим, что ЦИК утвердил выдвижение кандидатуры 15 человек.

Напомним, что президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля этого года.