Несмотря на то, что Фредди Меркьюри нет вот уже 27 лет, его песни, его образ и его энергия, когда-то кипевшая и бурлившая через край, все так же продолжает зажигать сердца людей. Он по праву вошел в историю музыки как легенда рока и остался там навеки.

У него была харизма, экспрессия и голос. До сих пор не родилось ни одного человека, который пел бы, как Меркьюри. Доказательство тому — видео ниже. Это классическое исполнение классической же песни Queen. Сингл “We Are The Champions”! Единственное, но уникальное его отличие — отсутствие аранжировки. Только голос Фредди, от которого по коже пробегает мороз!

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