В связи с праздником Новруз 19 марта движение транспорта на некоторых улицах Баку будет ограничено.

Об этом Report сообщил начальник отдела пропаганды дорожной безопасности и связи с общественностью Управления государственной дорожной полиции ГУП города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Он отметил, что с раннего утра 19 марта с 14-го км магистрали Баку-Алят, круга «20 участок», поселка Баилово, с Площади Флага, от административного здания «Далга Плаза» в направлении круга Азнефть, вдоль Приморского национального парка на проспекте Нетчиляр движение автомобилей будет ограничено, будут изменены направления: «Цель этих мероприятий заключается в том, чтобы обеспечить безопасность участников торжеств и их интенсивное движение. Поэтому на улицах ведущих к проспекту Нефтчиляр и пересекающихся улицах также будет ограничено движение транспорта. Кроме того на территориях проведения торжеств парковка автотранспортных средств будет запрещена. Транспортные средства можно будет припарковать только на стоянке под площадью Азадлыг».

В.Асадов сказал, что гражданам, желающим принять участие в торжествах, рекомендуется пользоваться общественным транспортом.

По его словам, 19 марта в 13:00 ограничения будут устранены и на этих улицах движение транспорта будет восстановлено.

Отметим, что в этот день при организационной поддержке министерства культуры и туризма от Девичьей башни стартует праздничное мероприятие, которое продолжится вдоль Национального приморского парка и завершится перед Музейным центром.

Minval.az