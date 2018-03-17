Турция может подать заявку на проведение в Эрзуруме зимних Олимпийских игр в 2026 году.

Как передает RT, решение о подаче заявки может быть принято в ближайшие дни.

Отмечается, что в городской администрации Эрзурума положительно относятся к идее проведения Игр. Ожидается, что данная инициатива будет поддержана Национальным олимпийским комитетом Турции.

Эрзурум прежде принимал крупные международные соревнования: в 2011 году — зимнюю Универсиаду, в 2017 году — Европейский юношеский олимпийский фестиваль, а уже в 2018 году — этап Кубка мира по сноуборду.