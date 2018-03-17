Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в праздничные дни будет работать в усиленном режиме.

Как передает Minval.az со ссылкой на пресс-службу МЧС, для более оперативного предотвращения чрезвычайных ситуаций накануне Новруза и в праздничные дни и более быстрого устранения их последствий, а также для обеспечения безопасного отдыха населения МЧС перейдет на усиленный режим работы.

В связи с этим в соответствующих структурных подразделениях министерства подписаны приказы, личный состав получил соответствующие инструкции.

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