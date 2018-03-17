В Сети раскритиковали телеведущего телеканала АТВ Заура Бахшалиева.
Пользователей соцсетей возмутило, как ведущий вышел в эфир в банном халате.
Minval.az
Дата: 2018/03/17 14:37
Раздел: Странности
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