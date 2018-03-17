Десять человек погибли 16 марта в Азербайджане в ДТП.
Bсего, 16 марта были зафиксированы 5 ДТП. B результате погибли 10 человек, еще пять получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба МВД.
Minval.az
Дата: 2018/03/17 14:22
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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