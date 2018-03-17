Новый министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что, по его мнению, «исламу не место» в стране. Подобная позиция резко противоречит политике канцлера Германии Ангелы Меркель.

Зеехофер, лишь недавно занявший пост главы МДВ в новом коалиционном правительстве, уже давно активно критикует политику Меркель в отношении беженцев и теперь представил свое видение того, как решить проблему, отмечает BBC.

Его слова можно рассматривать как попытку отыграть часть голосов избирателей, которые на парламентских выборах поддержали ультраправую партию «Альтернатива для Германии» (AfD).

В 2015 году, когда начали расти антииммигрантские настроения, Меркель заявила, что, по ее мнению, ислам — часть Германии, повторяя слова бывшего президента Кристиана Вульфа.

Minval.az