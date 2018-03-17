18 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром в некоторых местах туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6°, днем 11-16°, в Баку ночью 4-6°, днем 14-16° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром и ночью местами туман, будет дуть западный ветер, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем 15-20°, в горах ночью -2-3° мороза, днем 9-14° тепла.

Minval.az