Блогер Турал Садыглы утверждает, что обнаружил на чешском курорте Карловы Bары комплекс жилых зданий, принадлежащих главе Управления мусульман Кавказа, шейхульисламу Аллахшукюру Пашазаде и его брату, депутату парламента Азербайджана Джаванширу Пашазаде.

По его словам, в комплексе длиной в 200-250 метров около 100 квартир. Он находится в престижном районе по адресу: ул. Лимучина, 20/21. Тут же стоит отель İmperial, где останавливаются голливудские звезды, отмечает «Туран».

Как доказательство блогер демонстрирует табличку над кнопкой лифта в парадном подъезде, на которой написано по- английски «Аллахшукюр Пашазаде».

По словам Садыглы, в здании проживают в основном русские семьи.

Minval.az