Жительница Агсуинского района Мансура Солтанали гызы Байрамова 1938 г.р. совершила суицид.
Происшествие было зарегистрировано в селе Нуйду.
Причины самоубийства пока неизвестны.
Minval.az
Жительница Агсуинского района Мансура Солтанали гызы Байрамова 1938 г.р. совершила суицид.
Происшествие было зарегистрировано в селе Нуйду.
Причины самоубийства пока неизвестны.
Minval.az
Дата: 2018/03/17 13:15
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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