Фархад Ахмедов, российский предприниматель азербайджанского происхождения и бывший член Совета Федерации РФ, дал развернутое интервью британской «Дейли мейл», где заявил о существующем против России в целом и президента Путина, в частности, заговоре англичан. Об этом сообщает «Независимая».

«Последние события показывают, что английское правительство преднамеренно ведёт кампанию политически мотивированных заговоров и организованных провокаций против России и её граждан», – приводит одно из самых популярных лондонских изданий слова Фархада Ахмедова

Как сообщает издание, российский олигарх, который стал известен в Англии благодаря громкому бракоразводному процессу, завершившемуся присуждением его бывшей супруге самой крупной в истории этой страны суммы, заявил, что «решение британского Высокого суда о выплате им 453 млн фунтов стерлингов его бывшей супруге и покушение на убийство двойного агента Скрипаля представляют собой охоту на ведьм, организованную британской разведкой МИ-6, и что существует британский заговор против Владимира Путина и всей России».

Как считает Ахмедов, последние действия продемонстрировали, что в Великобритании преднамеренно ведут кампанию политически мотивированных заговоров и организованных провокаций против России и её граждан.

По словам предпринимателя, последние действия британского премьер-министра, доказавшего свою некомпетентность еще в тот период, когда она была министром внутренних дел, направлены на то, чтобы отвлечь внимание от Брекзита: «Обвинения госпожи Мэй в адрес президента Путина и Кремля после отравления Скрипаля нервно-паралитическим газом – последний пример продолжительной антироссийской кампании охоты на ведьм, призванной отвлечь внимание от Брекзита. Британский премьер и её слабое правительство создают страшилку из президента Путина, в попытках доказать, что Британия всё ещё остаётся важным игроком на мировой арене. Самое печальное для маленькой Британии, что Россия в ответ на её агрессивные слова, враждебные действия и абсурдные теории заговора лишь пожимает плечами», – цитирует газета российского бизнесмена.

Ахмедов указывает на отсутствие логики в обвинениях против его страны: «Зачем российскому государству интересоваться таким бесполезным и безвредным старым перебежчиком, как Скрипаль? Он был всего лишь гнилым фруктом, абсолютно безвредным для России, которой не было смысла его убивать. Если бы он представлял реальную угрозу, его никогда бы не депортировали из России. Великобритания в очередной раз демонизирует Россию, её президента и всех её граждан»

Как считает предприниматель, иск о разводе, который британский суд в обход закона принял к производству у его бывшей супруги и её адвокатов, является частью того же процесса. «Суд и вся британская юридическая система не приняли во внимание очевидное: мы оба являемся российскими гражданами, в России заключили брак и там же по закону развелись, после чего я предоставил своей бывшей супруге щедрое и надлежащее содержание», – заявил Ахмедов.

По мнению экс-сенатора, жалкие попытки искажения фактов лишь усиливают позиции Владимира Путина и укрепляют у россиян их патриотизм.

Издание напоминает читателям, что Ахмедов фигурирует в опубликованном министерством финансов США «списке Путина», в числе 210 россиян, связанных с Кремлём.