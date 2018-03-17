Генеральный прокурор США Джефф Сешнс отправил в отставку первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба.

Сешнс принял решение, ознакомившись с докладом генерального инспектора, выводами отдела профессиональной ответственности спецслужбы и рекомендациях чиновников министерства юстиции, отмечает «Коммерсант».

По словам генпрокурора, «Маккейб многократно незаконно» допускал утечкив СМИ, а также «не был откровенен под присягой».

Президент Дональд Трамп назвал отставку Маккейба «великим днем для демократии».

«Эндрю Маккейб уволен, отличный день для трудолюбивых мужчин и женщин ФБР — великий день для демократии», — написал в Twitter глава государства.

О готовящейся отставке Маккейба заговорили в конце января. Увольнению предшествовало высказывание Трампа в Twitter о том, что первый замглавы бюро, в сфере ответственности которого находится расследование в отношении бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон, получил от нее $700 тыс. для супруги.

В 2017 году Трамп отправил в отставку главу ФБР Джеймса Коми, обосновав это утратой доверия. Коми занимался делом о предполагаемом вмешательсте России в президентские выборы в США в 2016 году.

Minval.az