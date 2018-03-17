В конце февраля актриса Фатима Абаскулиева в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» обвинила своего бывшего преподавателя, 80-летнего режиссёра Марка Розовского, в изнасиловании. По её словам, 12 лет назад он заставлял её заниматься с ним сексом на протяжении нескольких лет.

«Когда о домогательствах заговорили звёзды Голливуда, сил молчать больше не было. Почему я терпела такое шесть лет и не увольнялась? Почему, уволившись, примерно столько же прождала, чтоб рассказать правду? Терпела, потому что посчитала жизнь дерьмом. Подумала, что, ну вот попалась и была развращена один раз, дальше, может, отстанет от меня, ведь я трудилась очень усердно. Думала, у него хватит жалости ко мне, не будет трогать меня, ведь уже получил то, что хотел. Но он издевался, доводил до слёз, устраивал провокации», — заявила Фатима.

Сам Розовский опровергает слова актрисы. Он заявил, что подаст в суд на Абаскулиеву. «Я муссировать эту тему не собираюсь. Я в будущем собираюсь идти в суд, возможно. Надо советоваться с адвокатами, так как состав преступления тут есть, но я просто пока не хочу вздымать грязь», — рассказал режиссёр в интервью «Собеседнику».

В ответ на заявление М.Розовского Ф.Абаскулиева сделала в соцсети следующее заявление: «Люди, то, что я служила в этом театре более 6 лет и молчала, это не говорит о том, что Розовский могущественный. Если он так относится к женщинам, думаете, он в большом авторитете у вышестоящих людей? Думаю, нет! Он прижат к стенке и притаился со своими шакалами. Но я уверена, что в театре «У Никитских ворот» сейчас многие очень рады этому возмездию, просто из-за зарплаты молчат, но в душе благодарят Бога.

Нет у него ни особых связей, кто его защитит, ни денежных больших средств. У меня этого, конечно, еще в десятки, если не более, раз меньше, но за мной правда, народ и ангелы-хранители. Как же мне нужен адвокат, который будет весь в нашем деле, потому что сам хочет, не из-за пиара и денег, очень смелый и принципиальный. Нужно провести расследование и все станет на свои места. Ведь если это отпустить мне, что же делать народу. Нельзя. Буду идти до конца. Помогите».