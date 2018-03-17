Мотивом обвинений Великобритании в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери может являться необходимость отвлечь британцев от тяжёлой ситуации на переговорах Лондона с ЕС по брекситу, а также стремление напомнить о себе, считает российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Думая о том, какой же мотив всё-таки у британского правительства, правительства консерваторов (это уже прозвучало косвенно в комментариях многих обозревателей западных СМИ), наверное, понятно, что Лондон оказался в очень тяжёлой ситуации на переговорах с ЕС по брекситу. Популярность этого правительства стремится вниз. О том, что не удаётся вырвать из Брюсселя то, что они обещали своему народу, своим избирателям, известно общественному мнению Великобритании. А такой ход с организацией провокации вокруг Сергея Скрипаля отвлекает внимание», — заявил дипломат в интервью японским и вьетнамским журналистам. Об этом сообщает RT.

Он добавил, что второй причиной ужесточения внешней политики в отношении России может быть «их желание, чтобы о них не забыли, их желание лидировать».

«В данном случае была выбрана «поляна» русофобии, потому что, наверное, других площадок, где Британия могла бы осмысленно лидировать, становится всё меньше и меньше», — сказал Лавров.

При этом министр выразил надежду, что в случае излечения сам Скрипаль и его дочь Юлия «тоже смогут пролить какой-то свет на всё происшедшее».

«Никто не хочет этого дожидаться. Всё уже решено, и, как сказали британские коллеги, нам ничего не покажут, они всё знают, а нам остаётся сознаться в содеянном, после чего они будут нас наказывать. Это буквальный перевод с английского того, что они говорят», — пояснил глава МИД.

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