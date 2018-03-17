Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал «детской наивностью» слова британского премьера Терезы Мэй о подрыве деятельности разведки России в Великобритании «на долгие годы». Об этом Нарышкин сообщил в интервью «РИА Новости».

«Это заявление — смесь детской наивности и профессиональной некомпетентности», — сказал он.

Ранее, 14 марта, премьер Великобритании заявила, что Лондон высылает 23 российских дипломата, как считает Тереза Мэй, это подорвет деятельность российской разведки в стране. Премьер подчеркивала также, что Лондон примет срочные меры по предотвращению распространения шпионской сети и прервет дипломатические контакты с Россией.

Minval.az