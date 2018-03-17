В Шеки застрелилась ученица 11-го класса. По информации АПА, ночь на 17 марта жительница села Шорсу Азизова Фирангиз Галиб гызы, 2011 г.р., была доставлена в центральную районную больницу с ранениями в области груди и живота.

Как сообщили в больнице, во время обследования было установлено, что 17-летняя девушка по неизвестной причине выстрелила в себя из принадлежащего отцу охотничьего ружья.

Ф.Азизова была срочно прооперирована. В настоящее время она находится в реанимационном отделении, ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту в прокуратуре Шекинского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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