Сегодня в Берлине завершился шестой тур турнира претендентов по шахматам, в котором принимает участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Как передает «Азериспорт», в очередной игровой день наш соотечественник встречался с экс-чемпионом мира Владимиром Крамником. Оба шахматиста находились в группе ближайших преследователей лидера, так что встреча обещала быть принципиальной.

Мамедъяров смог добиться важной победы — на 64-м ходу соперник капитулировал. В итоге, Шах догнал Фабиано Каруану, с которым теперь и делит лидерство.

Шестой тур турнира претендентов:

Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Владимир Крамник (Россия) 1:0

Фабиано Каруана (США) – Александр Грищук (Россия) 0,5:0,5

Уэсли Со (США) – Левон Аронян (Армения) 1:0

Динг Лирен (Китай) – Сергей Карякин (Россия) 0,5:0,5

Турнирная таблица: Каруана, Мамедъяров — по 4 очка, Крамник, Грищук, Динг Лирен — по 3, Со, Аронян — по 2,5, Карякин — 2.

Minval.az