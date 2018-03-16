Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил гражданам республики с праздником Новруз. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

Обращаясь к соотечественникам, Президент Азербайджана пожелал азербайджанцам крепкого здоровья, счастья и успехов. В поздравлении отмечено, что праздник Новруз, уходящий глубоко в историю азербайджанской земли, способствовал развитию духовных ценностей народа и стал неотъемлемой частью национального менталитета.

Как говорится в обращении главы государства, этот праздник — своего рода демонстрация философии жизненного оптимизма наших предков и является проявлением благодарности к Всевышнему за изобилие.

«Новруз занимает значимое место в сокровищнице многовековых культурных ценностей нашей страны», — говорится в поздравлении.

Президент Ильхам Алиев высказал пожелание, чтобы этот прекрасный праздник своим приходом принес в каждый дом достаток и радость.

Minval.az