Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении закона «О регулировании долгов в области обязательного государственного социального страхования».

Согласно закону, списаны невыплаченные долги населения по обязательному государственному социальному страхованию, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2006 года и не выплаченные до 1 апреля текущего года, а также финансовые санкции, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2015 года. Будут списаны невыплаченные долги населения по обязательному государственному социальному страхованию, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2006 года и не выплаченные до 1 апреля текущего года.

Также закон предусматривает списание финансовых санкций по обязательному государственному социальному страхованию, образовавшихся по состоянию на 1 января 2015 года, в следующем порядке:

— если страхователь в апреле-мае 2018 года выплатит 10% финансовых санкций, то будут списаны 90% суммы;

— если страхователь в апреле-июле 2018 года выплатит 30% финансовых санкций, то будут списаны 70% суммы;

— если страхователь в апреле-сентябре 2018 года выплатит 50% финансовых санкций, то будут списаны 50% суммы.

Закон вступает в силу с 1 апреля текущего года.

Minval.az