Сегодня около 18:30 в Агсуинском районе на дороге Агсу-Кюрдемир произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает АПА, в результате ДТП погибли 6 человек.
Minval.az
Сегодня около 18:30 в Агсуинском районе на дороге Агсу-Кюрдемир произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает АПА, в результате ДТП погибли 6 человек.
Minval.az
Дата: 2018/03/16 19:14
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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