Предлагается заменить асфальтовое покрытие дорог во всех районах и городах Азербайджана каменными плитами.

Как сообщает Report, с подобным предложением при обсуждении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса отчета правительства заявил депутат Нагиф Гамзаев.

По его словам, данную практику применили в Гяндже, что способствовало значительной экономии бюджета.

Н.Гамзаев также подчеркнул, что возобновление авиарейса Гянджа-Нахчыван превратилось в серьезную социальную необходимость: «Открытие этого рейса упростит межрегиональные связи и поездки большого количества людей из двух регионов».

В то же время депутат предложил включить в бюджет проведение в Азербайджане ежегодного винного фестиваля и отметил, что это является важным фактором в развитии туризма.

Minval.az