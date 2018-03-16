Во время президентских выборов в Азербайджане необходимо повысить обеспечение общественного порядка.

Об этом сказал в пятницу министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов на расширенном заседании коллегии МВД, посвященной подготовке органов внутренних дел к охране общественного порядка во время президентских выборов и состоянию работы по обеспечению граждан удостоверениями личности

Министр отметил актуальность обсуждаемых вопросов, которые охватывают важные сферы деятельности органов внутренних дел. Усубов напомнил, что в президентских выборах будет участвовать более пяти миллионов избирателей, имеющих право голоса, а также приедут многочисленные международные наблюдатели. Усубов отметил, что на особом контроле находится план действий по надежной охране общественного порядка и обеспечению безопасности для беспрепятственного и свободного волеизъявления граждан в день голосования 11 апреля и приняты все необходимые меры для его исполнения.

Коснувшись нынешней криминогенной ситуации в Азербайджане, министр сказал, что за прошедший период текущего года успешно продолжались комплексные мероприятия по борьбе с преступностью, обеспечению общественной безопасности, защите прав и свобод человека, в целом достойно выполнялись поставленные задачи.

Подводя итоги заседания, министр назвал работу, проведенную по обоим обсуждаемым вопросам, удовлетворительной и сказал, что наряду с достигнутыми положительными результатами, есть случаи на отдельных участках, отрицательно влияющие на общую деятельность. Министр обратил внимание собравшихся на необходимость всесторонне проанализировать данные случаи, поиска путей их устранения, а также выполнения поставленных задач, дал конкретные поручения и рекомендации.

Министр отметил важность обеспечения во время президентских выборов 11 апреля общественного порядка, выполнения на высоком уровне задач, определенных законодательством, а также строгого выполнения правил образцового поведения во время контакта с гражданами, еще большего повышения физической, боевой и профессиональной подготовки сотрудников.

От руководителей соответствующих органов было потребовано обеспечить надежную охрану общественного порядка в местах проведения кандидатами в президенты и их представителями агитации, собраний и заседаний, оперативно предотвращать провокации и негативные случаи, обеспечить надежную охрану протоколов голосования и других документов, а также полностью обеспечить до выборов соответствующими документами лиц, имеющих право голоса, завершить в короткий срок работу по замене удостоверений с истекшим сроком действия, активизировать работу мобильных групп.

В конце выступления министр, с удовлетворением отметив повышение соответствующим распоряжением Президента Азербайджана с 1 марта ежемесячных тарифных окладов сотрудников МВД, выразил свою признательность в связи с этим.

Министр выразил уверенность в том, что и в дальнейшем сотрудники продолжат достойно выполнять свои обязанности и оправдают высокое доверие.

Minval.az