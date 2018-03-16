«Состояние Экмеледдина Ихсаноглу стабильное».

Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Валех Гаджиев.

«Здоровье Экмеледдина Ихсаноглу внезапно ухудшилось, после получения первой медицинской помощи он был помещен в Центральную клиническую больницу. В результате профессионального вмешательства врачей состояние Э.Ихсаноглу сейчас стабильное, депутат находится под контролем врачей».

В.Гаджиев также довел до сведения, что состояние здоровья Э.Ихсаноглу находится в центре внимания президента.

Отметим, Э.Ихсаноглу впервые принимает участие в работе VI Бакинского глобального форума.

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