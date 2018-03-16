Азербайджанская сельскохозяйственная продукция не может быть реэкспортирована на зарубежные рынки под видом армянской, сказал в пятницу заместитель министра экономики Сахиль Бабаев, отвечая на вопросы журналистов.

Выступая на пресс-конференции, посвященной деятельности Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) за минувший год, замминистра отметил, что исключение могут составлять лишь отдельные небольшие розничные поставки.

«В этой области государство осуществляет серьезный контроль», — сказал он, напомнив, что в прошлом были случаи, когда азербайджанские яблоки реэкспортировались в Армению через территорию Грузии.

«Это можно считать позитивным фактом, так как он показывает, что азербайджанская продукция является конкурентоспособной, а в экономике Армении существуют проблемы», — отметил Бабаев.

Minval.az