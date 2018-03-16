В Баку с 21 марта будет изменено движение автобусов маршрутов №№ 59, 108 и 159, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в пятницу.

После внесенных изменений автобусы маршрута № 59 будут следовать: Алатава-2 — проспект Метбуат- ул. Самеда Вургуна, конечной остановкой будет ул. Сулеймана Рагимова (рядом со станцией метро «28 Мая»). Изменение в маршрут внесено в связи с многочисленными обращениями жителей Алатава-2 в БТА. После внесенного изменения им будет удобно добираться до центра города.

Автобусы маршрута № 159 обеспечат проезд от Алатава-2 до станции метро «Эльмляр Академиясы».

Маршрут № 108 (станция метро «Азадлыг» — пос. Мехтиабад — пос. Фатмаи) будет упразднен, вместо него будут курсировать автобусы маршрутов №№ 108А и 108В.

Автобусы маршрута 108А будут следовать из пос. Горадиль, конечной остановкой будет станция метро. «Азадлыг». Автобусы маршрута 108В будут следовать из пос. Фатмаи, конечной остановкой также будет станция метро «Азадлыг».

Учитывая обращения граждан, схема движения автобусов маршрута № 159 (пос. Чичек — станция метро «Эльмляр Академиясы») будет изменена и конечной остановкой будет ул. Дадаша Буниатзаде в пос. Ени Ясамал.

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