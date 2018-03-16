«В Азербайджане рассматривается вопрос решения проблем, возникших в связи с долларовыми кредитами».

Как сообщает АПА, об этом сказал председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов на заседании парламента.

Некоторые депутаты выразили обеспокоенность ситуацией, возникшей в регионах в связи с долларовыми кредитами граждан. О.Асадов сказал, что вопрос рассматривается, однако иногда вокруг этого вопроса создается искусственный ажиотаж: «Вы так преподносите вопрос, что ситуация накаляется еще больше. Не говорите «выданные в долларах кредиты», а говорите полученные в долларах кредиты».

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