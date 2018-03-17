В последнее время на рынке появляется все больше зубных паст, которые претендуют на укрепление зубной эмали и снижение чувствительности дентина. Однако исследование под руководством специалистов Бернского университета (Швейцария) напоминает, казалось бы, об очевидном: лечить зубы стоит у стоматолога. Об этом пишут российские СМИ.

В эксперименте ученые протестировали восемь популярных в Бразилии и Европе зубных паст, которые позиционируются как укрепляющие эмаль и снижающие чувствительность зубов. В качестве контрольного образца была использована обычная зубная паста, реклама которой не обещала лечебного эффекта.

Для исследования были взяты человеческие премоляры — малые коренные зубы, расположенные между клыками и большими коренными зубами. Зубы были пожертвованы для научных целей пациентами стоматологических клиник. В лаборатории специалисты смоделировали процесс чистки зубов и оценили воздействие зубных паст на эмаль.

Оказалось, что все протестированные пасты вызывали прогрессирующую потерю эмали, причем «лечебные» пасты мало чем отличались от контрольного образца. Ни одна из изученных паст не обеспечивала защиту от эрозии и истирания эмали.

Специалисты подчеркивают, что главная функция зубной пасты — очищение, а не лечение. Ключ к здоровью зубов — не только гигиена, но также сбалансированное питание и регулярное лечение.

Minval.az