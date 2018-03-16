Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым встретился с ветераном Карабахской войны, лейтенантом ВС Азербайджана Кямилем Мусави.

Лишившийся ноги и одного глаза в боях с армянскими оккупантами Кямиль Мусави сказал Б.Йылдырыму что ничего не потерял:

«Можно прожить без ноги и без глаза, однако без Родины прожить нельзя».

На встрече Мусави заявил, что готов отправиться в Африн и поддержать турецких военнослужащих-участников антитеррористической операции «Оливковая ветвь».

В свою очередь Йылдырым отметил, что собратья Мусави проявляют чудеса героизма на северо-западе Сирии. Премьер также высоко оценил видеоролик, подготовленный азербайджанским офицером в поддержку операции “Оливковая ветвь»:

«Настанет день, когда и Карабах будет освобожден от террористов. Я уверен в этом!», — сказал Йылдырым.

В конце встречи Бинали Йылдырым подарил Кямилю Мусави плакат, созданный из флагов Турции и Азербайджана, отмечает агентство «Анадолу».

Minval.az