Российская разведка попыткой убить бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Англии переступила через давнее табу, что свидетельствует о возможности новых убийств «предателей», находящихся за границей.

«Люди, которые были помилованы и стали объектами шпионских обменов (и которые не вернулись к активной разведывательной работе против своей родной страны), как правило, не должны становиться жертвами возмездия», — говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.

Отмечается, что если нападение на Скрипаля совершила Россия, то оно противоречит давно установленному протоколу в сфере шпионажа – такие действия могут подорвать саму концепцию шпионских обменов.

«Однако, учитывая бесстыдство, с которым российская разведка работает при Путине, и отсутствие реальных последствий этих наглых действий, очевидно, нет никаких причин считать, что подобные правила будут соблюдаться. Действительно, в Кремле переписывают правила для нынешней войны разведок, как им заблагорассудится», — пишет вице-президент департамента тактического анализа Stratfor Скотт Стюарт (цитата по «Обозревателю»).

Несмотря на то, что Россия продолжает такие обмены с Западом, Кремль напоминает своим разведчикам, что предательство может привести к смерти даже в стране политического убежища, отмечает он.

«Длинная рука российской разведки достанет и убьет их – и их семьи, что является еще одним давним табу. Таков страшный месседж, который Россия посылает своим нападением на Скрипаля. И он совершенно точно был получен, даже если Скрипалю и его дочери в конечном итоге удастся выжить», — добавил Стюарт.

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