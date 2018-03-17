Двое из трех задержанных сотрудников полиции по подозрению в вымогательстве взятки в Дагестане отпущены, они не причастны к совершению этого преступления, сообщил изданию РИА Дагестан источник в силовых структурах республики.

«По уточненной информации, были задержаны трое участковых уполномоченных, но вскоре двоих отпустили. Выяснилось, что они не причастны к совершению преступления», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве денег полицейским обратился 28-летний гражданин Азербайджана Элмин Гасанов.

В пресс-службе республиканского МВД подтвердили информацию о задержании одного полицейского. «Сотрудники МВД Дагестана и регионального Управления ФСБ России в поселке Загородный задержали участкового уполномоченного отделения полиции УМВД России по городу Махачкале в поселке Шамхал. Задержанный вымогал у иностранного гражданина 19 тысяч рублей за непривлечение последнего к административной ответственности», – рассказал и. о. руководителя пресс-службы МВД Дагестана Руслан Ибрагимгаджиев.

Задержание проведено 15 марта. По словам собеседника, по данному факту руководством МВД проводится служебная проверка. «В отношении задержанного будет возбуждено уголовное дело. Также он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственное начальство будет привлечено к дисциплинарной ответственности», – сказал собеседник агентства.

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