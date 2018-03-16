Президент Франции Эммануэль Макрон отказался посещать российский стенд на открытии Международного книжного салона в Париже. Об этом сообщает Le Figaro.

Россия была приглашена на мероприятие как почетный гость. Такое предложение сделал сам Макрон в мае 2017 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Однако за несколько часов до прибытия президента Франции на открытие салона Елисейский дворец уведомил, что на российский стенд глава государства не придет.

Во время посещения салона Макрон объяснил свой отказ. «Я решил, учитывая международную повестку, не идти на российское шоу в знак солидарности с нашими британскими друзьями», — заявил он. Президент добавил, что сейчас он намерен «продолжать диалог с интеллектуалами, российскими авторами, российским гражданским обществом, со всеми теми, кто несет в себе силу этого народа, а также иногда с большим мужеством сопротивляется всем бесчинствам режима».

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