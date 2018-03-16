Грабитель был убит своим подельником во время разбойного нападения в подмосковном поселке Малино (городской округ Ступино) в четверг днем.

Как стало известно «МК», в 16.30 на одной из улиц автомобиль «ВАЗ-2115», которым управлял 47-летний гражданин Азербайджана, догнал и заблокировал другой автомобиль «ВАЗ-2115».

Вышедшие из машины трое преступников в масках, угрожая шоферу пистолетом, проникли в салон и забрали у него 200 тысяч рублей. Мужчина оказал сопротивление. В драке один из бандитов открыл огонь, ранил ограбленного азербайджанца и случайно убил своего приятеля. После этого преступники скрылись.

Пострадавший был госпитализирован с ранениями бедра и живота. Опознать убитого пока не удалось, известно, что ему 25-30 лет, и он славянского происхождения.

Minval.az