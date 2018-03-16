В ходе телевизионных дебатов на телеканале «Россия 1» кандидат в президенты России Владимир Жириновский прокомментировал заявления, доносящиеся в последнее время из Лондона. В частности, комментария Жириновского удостоился ультиматум, выдвинутый несколькими днями ранее премьер-министром Соединённого королевства Терезой Мэй.

По словам кандидата от ЛДПР, ультиматумы принято выдвигать перед объявлением войны.

Жириновский:

Нельзя допускать, чтобы нам кто-то хамил, угрожал, навешивал ярлыки. Если ультиматум нам предъявляют, то, главнокомандующий, направляй Балтийский флот к берегам Британии.

Кандидат в президенты РФ:

Сегодня нам угрожают. Нам ставят ультиматум. Перебежчик, подлец, шпион. Кто-то его отравил, а виновата вся Россия. Нас 150 миллионов, они угрожают нас бомбить! Кибератаку! Начать войну! Они с ума сошли…

Жириновский также решил вспомнить о заявлении Никиты Хрущёва, в своё время заявившего, что СССР хватит и двух ракет для того, чтобы Британские острова перестали существовать.

Жириновский:

Заткнулись вперёд на 20 лет!

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