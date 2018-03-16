Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие на британской территории, по всей вероятности, отдал президент России Владимир Путин.

««Наша ссора — c Кремлем Путина и с его решением, и мы думаем, что высока вероятность, что это был его приказ использовать нервно-паралитический агент на улицах Великобритании, улицах Европы, впервые со времен Второй мировой войны», — сказал он во время встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что упоминание президента России в связи с делом Скрипаля — «шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение», отмечает «Медуза».

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что с высокой вероятностью Россия причастна к нападению на Скрипаля и его дочь. По информации британских властей, их отравили созданным в России нервно-паралитическим-веществом военного типа «Новичок».

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