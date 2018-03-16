В результате запросов, направленных Главным таможенным управлением Баку в таможенные органы стран-экспортеров, были выявлены факты занижения инвойсных цен на импортируемые из этих стран товары.

Как сообщили Minval.az в пресс-службе Госкомитета таможни, в результате проведенных Главным таможенным управлением Баку проверок, разница между представленными и оригинальными инвойсами составила 548639,99 долларов и 184568,37 евро.

Материалы в отношении 3 юридических и 1 физического лица направлены в Следственное управление ГТК. Так, ООО Favorit Servis занизило сумму на 29089,30 долларов, ООО Səma Plastik — на 15574,72 долларов, ООО Ultra Proqress — на 9450 долларов, Шукюров Шахин — на 9261 долларов.

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