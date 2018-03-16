Кабинет министров Украины намерен разорвать программу экономического сотрудничества с Россией, которая была заложена в 2011 году, заявил премьер-министр Украина Владимир Гройсман.

«Я дал такое поручение. Мы сейчас готовим решение правительства, я думаю, что в среду мы его уже примем — о разрыве программы экономического сотрудничества, которая была заложена в 2011 году», — сказал Гройсман в эфире телеканала «112.Украина», передает Интерфакс.

Он отметил, что украинская промышленность пытается разорвать экономические связи с Россией и что этот процесс достаточно сложен для страны.

«Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Привязывала нас, фактически, как сырьевое дополнение к своей экономике. И уже после их агрессии наша промышленность начала переориентироваться», — сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что Украина будет делать все возможное, чтобы Россия «платила высокую цену за агрессию в Украине».

По мнению Гройсмана, Украина от таких решений будет выигрывать, в отличие от России.

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