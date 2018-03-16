Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что предоставление безвизового режима для жителей других стран – право любого суверенного государства, сообщает Minval.az со ссылкой на казахстанские СМИ.

Глава МИД России Сергей Лавров в рамках ЕАЭС обсудит решение Казахстана об отмене виз для американцев. Не все граждане США, которые приезжают в Казахстан, имеют право въезда в Россию, отметил он.

«Казахстанская сторона исходит из того, что облегчение визового режима в целом способствует интенсификации международного торгово-экономического, научно-технического, культурно-гуманитарного сотрудничества, поощряет приток инвестиций и развитие туризма, разносторонние контакты между народами. Евразийский экономический союз не является политическим объединением. В ходе работы над договором о союзе государства-члены осознанно отказались от его политизации и включения в компетенцию союза вопросов, затрагивающих национальный суверенитет», — заявил официальный представитель казахстанского МИД Ануар Жайнаков.

С января прошлого года жители США могут посещать Казахстан до 30 дней по деловым, туристским и частным целям без оформления визы. В казахстанском МИДе уточнили, что страна не подписывала соглашений о взаимном признании виз как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

«Данной категории граждан при желании посетить сопредельные страны, в том числе Россию, необходимо иметь визу посещаемой страны, если не предусмотрен иной порядок въезда между этими странами», — заключил Жайнаков.

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