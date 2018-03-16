Депутат Партии националистического движения, бывший генсек Организации Исламского Сотрудничества Экмеледдин Ихсаноглу, состояние которого внезапно ухудшилось во время выступления в ходе панельных обсуждений «Региональная безопасность, региональный мир: Средний Восток» в рамках VI Глобального Бакинского форума, помещен в Центральную клиническую больницу.

Как сообщил АПА кардиолог ЦКБ, доцент Фирдовси Ибрагимов, Экмеледдин Ихсаноглу сегодня перенес инфаркт: «Ихсаноглу болен сахарным диабетом. У него ишемическая болезнь сердца, ранее он пережил небольшие проблемы с сердцем, однако не воспринял их всерьез. Сегодня же он перенес инфаркт. Мы незамедлительно вмешались, сосуд был закупорен на 100 процентов. Мы установили в закупоренный сосуд. В настоящее время он находится в реанимации, его состояние стабильное. Лечение продолжается».

Отметим, сегодня в ходе панельных обсуждений в рамках VI Глобального Бакинского форума состояние турецкого депутата Экмеледдина Ихсаноглу внезапно ухудшилось. Он был вынужден приостановить свое выступление.

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