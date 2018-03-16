«Учитывая девальвацию маната, следовало бы ожидать, что правительство немного повысит сумму компенсации в связи с аварийными и подлежащими сносу на территории бывшей «Советской» домами. Однако все еще предлагается подсчитанная в предыдущие годы сумма – 1500 манатов. Если учесть, что на этой территории много домов малой жилплощади, было бы хорошо вместо денег выдать их владельцам готовые квартиры в новостройках».

Как сообщает АПА, с этим предложением в ходе обсуждения отчета Кабинета министров на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса выступила депутат Эльмира Ахундова.

Она сказала, что подобная практика уже была использована: «Насколько мне известно, 1 квадратный метр построенных за счет государства домов вместе с ремонтом составляет 500 манатов, а это означает, что государство может сэкономить до 1000 манатов за каждый квадратный метр. В результате деньги останутся в бюджете страны, и люди будут довольны.

Что касается владельцев домов с относительно большой жилплощадью более 60-80 кв.м., объем компенсации с учетом инфляции, должен быть увеличен хотя бы до 2000 манатов. Это было бы справедливо с социальной точки зрения».

Депутат также добавила, что в последнее время на центральных улицах Баку заменяются тротуары, для инвалидов строятся пандусы: «Это хорошая инициатива. Но было бы хорошо, если бы соответствующие структуры обратили внимание на улицы второстепенной важности. Асфальтовое покрытие на дорогах второстепенной важности находится в ужасном состоянии, образуются рытвины, нормально ходить по тротуарам невозможно. Это создает проблемы для пешеходов, а также портит внешний облик города. Нужно обратить внимание на эту проблему с учетом того, что Баку превращается в туристический центр. Другой вопрос связан с правильной оценкой потенциала природных ресурсов. Нельзя торопиться во время принятия решений в связи с добычей и эксплуатацией полезных ископаемых. Необходимо, чтобы государство максимально эффективно использовало их».

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