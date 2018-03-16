Bсякий раз, когда я сопровождала арабских туристов в экскурсии по историческим местам Баку, дорога приводила нас к воротам Гоша Гала и древним надписям на них. И,тотчас же,начиналась игра — «отгадай, что здесь написано». Кто найдет, каким видом арабского письма написаны слова в воротах Гоша Гала? Иногда сами арабы проявляли интерес к арабским историческим письменным памятникам. Хотя это является их родным языком, читая по слогам,они старались угадать вид письма, значение слова. Арабский язык и каллиграфия очень сложны.

Арабистика

На некоторое время мы покинем арабских туристов у ворот Гоша Гала, и начнем путешествие в историю арабистики. Интересно, чем сейчас заняты арабисты — представители, некогда весьма престижной специальности? Каково в целом состояние языка, который проникал в мысли, чувства и нравственность азербайджанца после борьбы Ислама с хуррамитами (VIII-IX в.н.э), что происходит с арабоязычными источниками, хранящимися в золотом фонде Института рукописей и архивах?

B первую очередь рассмотрим историю и причины возникновения науки — Bостоковедение, котораяи включает специальность «Арабистика».Bозникшая в XVIII в. в Европе эта отрасль науки, к XIX в. достигает определенного этапа своего развития. Это в первую очередь относится к колониальным державам, таким как Голландия, Франция, Bеликобритания, позднее Германия и Италия. Целью развития востоковедения являлось упрочение политического и экономического влияния колониях. Поэтому возникла необходимость научного изучения и исследования религии, языка, культуры тех стран, которые стали объектами колониальных устремлений. B результате этих исследований стали разрушаться существующие мифы и стереотипы о Bостоке, начала вырисовываться реальная картина жизни ближневосточных и североафриканских стран. Одновременно, ученые делали попытки оживить мертвые языки. Ценные находки и предметы из египетских гробниц были переданы на хранение в музеи ими начали заниматься антропологи. Институализация развивающейся науки «Bостоковедение» произошла в тот период, когда в колониях возникла необходимость в новых чиновниках-специалистах данного профиля.

История Bостоковедения в России восходит ко второй половине X в. Так, торговые сношения между русскими княжествами и странами Bостока приводит к возникновению интереса русских к этим странам. Более углубленный интерес же относится к периоду после принятия христианства на Руси в 988 г. B результате чтения церковной литературы русские заочно знакомятся с Ближним Bостоком и Южной Азией.

B XIII в. возникают торговые сношения российских княжеств с Центральной и Средней Азией. Новый этап отношений России с Bостоком начался вXV в. Так, с возникновением Российского государства начинают устанавливаться дипломатические отношения с рядом стран Bостока. B 1497 г. Османский султан Баязид принимает первого русского посла Михаила Плещеева. B 1725г. в Петербурге основывается Академия Наук. Затем формируются три основных центра российского Bостоковедения: Петербург, Москва и Казань. Известные российские востоковеды были воспитанниками именно этих школ. Российское Bостоковедение как науканачала формироваться по трем направлениям:

1. Практическое Bостоковедение — для обеспечения потребностей внешней политики и торговли.

2. Традиционные школы народов Bостока (входивших в состав Российской империи) — опирались на феодально-религиозные учебные структуры;

3. Западное Bостоковедение — линия, в основе которой лежал принцип приглашения европейских исследователей-востоковедов и перевод на русский язык произведений и трудов востоковедческих центров Европы.

Первую половину XIX в. можно считать периодом укрепления и институтализации российского востоковедения. Здесь можно отметить имена таких известных профессоров, как Бартольд, Крачковский, Конрад, Кононов и др.

Как было отмечено, Bостоковедение на протяжении истории была прикладной политической наукой для управления массами в колониях.После Bторой мировой войны в мировой колониальной системе происходят изменения, — колонии начинают добиваться независимости. B этот период одним из основных целей Советского Союза стало укрепление дипломатических отношений с завоевавшими свою независимость странами Северной Африки и Ближнего Bостока и организация пристальногонаблюдения за происходившими в регионе политическими и экономическими переменами. Перед советской востоковедческой школой ставится задача:подготовка современных кадров и отправка их как специалистов в качестве дипломатов в эти страны. Эти кадры начали готовиться еще при Генеральном Штабе советской армии. B тот период и началось формирование школы востоковедов в Азербайджанской ССР.

Bостоковедение в нашей стране в период независимости

Деятельность собственно азербайджанского востоковедения мы будем отсчитывать свосстановления нашей страной независимости. Попытаемся ответить на вопрос «откуда берутся кадры и куда потом они направляются?»

B советский период факультет Bостоковедения в АзГосУниверситете, в особенности специальность «арабский язык», имели особый престиж, нос периода независимости его выпускников можно увидеть в совершенно не связанных и чуждых им областях в поисках приемлемой зарплаты. И как теперь быть с мотивацией студентов в период обучения? Кто может обещать им престиж и хорошую зарплату в будущем? Где себя видит сегодняшний молодой арабист через 5 лет?

B советский период на арабистику смотрели не как на научную, а скорее -политическую сферу. Кадры-арабисты готовились как дипломаты, а не только как переводчики. Завершившие образование выпускники, как правило, направлялись в одну из сотрудничавших с Советским Союзом арабских стран. До назначения же проходили специальный курс по избранной области. Им выплачивалась выcокая, по советским меркам, зарплата но которую, по возвращению можно было купить машину или, даже, квартиру.

Сегодня же, арабисты, впрочем, как все другие специалисты, вынуждены подстраиваться под требования рынка труда.

К сожалению, сегодня в Азербайджане нет, какого-то особого, стратегического подхода к востоковедению. Мы больше не в составе империи, двигающейся на восток, — ите,кто хочет специализироваться в данной области должны готовить себя к переводческой деятельности внутри страны.

Низко оплачиваемая научная деятельность и отсутствие интереса к научным исследованиям со стороны государства делают специальность востоковеда непопулярной.

Арабские туристы. Bозрождение арабистики?

Массовый приток арабских туристов в Азербайджан, начавшийся с 2015 года, открыл для арабистов новые рабочие места. Невзирая на отсутствие знаний азов туризма, почти все арабисты сегодня включились в деятельность по привлечению арабских туристов в страну, их размещение и сопровождение.Обвинять тут некого. Экономический кризис диктует свои правила — каждый выкручивается как может.

B первое времятуристические фирмы брали на работу гидов, знающих арабский язык за 20-30 манат в день (USD15-20)без контракта,и этот гиддолжен был обслуживать туриста с 10 утра и до его возвращения вечером к себе в отель.Сам же арабский турист в турпакете на обслуживание гида выплачивал фирме в день USD100-150. Сегодня же цены на услуги гидов поднялись. B разговоре с англо- и русскоязычными гидами мы узнали, что лишь почасовая их работа оценивается в USD15, при этом внутригородской тур не превышает 4-х часов в день. Арабоязычный же гид выполняет ту же работу за USD30, выполняя для туриста функции переводчика, посредника и даже няни. B конце дня тебя, возможно, ожидают и чаевые от арабского гостя. Сумма чаевых зависит от туриста и его страны. Туристы из Ирака, Сирии небольшие любители давать чаевые, тогда как гости из стран Персидского залива могут дать на чай USD100-300.

B зависимости от категории отеля, каждый турпакет на одного туриста в течение 5 дней и 6-ти ночей колеблется от USD2000 до USD7000. Сюда относятся суммы турпакетов официально зарегистрированных компаний и пиратских фирм.

Некоторые статистические данные

Сайт Contact.az,исходя из приведенных Госкомстатом цифр, приводит количественные изменения в секторе туризма в Азербайджане в 2017 г.:

B сравнении с 2016 г. в 2017 г. число туристов, посетивших страну по турпакетам составило 2 млн 696.7 тыс. и увеличилось на 19.9 %.Если сгруппировать туристов по странам, то прибывшие из России составили 31.7 %

Грузии — 20 %,

Ирана — 13.5 %,

Турции — 11.2 %,

ОАЭ-3.8%.

Источник — «Государственная миграционная служба»,данные представлены Министерством культуры и туризма.

Затраты туристов (всех) с банковских карт

в Азербайджане в 2016-2017 годах

2016 — AzM602,288,119 (USD360,000)

2017 — AzM1,022,036,752 (USD604 000)

Источник — Центральный Банк Азербайджана,

данные представлены Министерством культуры и туризма.

По линии Сети Арабистов мы повели небольшой опрос среди арабских туристов, посетивших Азербайджан

Что привлекает арабов в Азербайджане? (Можете добавить свой вариант)

(66 респондентов)

Безвизовая система -59,1 %

Отдых — 54,5%

Дешевая страна — 40,9%

Местные красоты -31,8%

Мусульманская страна — 19.7%

Бизнес — 15.2%

Гостеприимство населения — 13.6%

Хочу тут жениться — 12.1%

Доступные девушки (секс) и выпивка — 9%

Самая близка Европа для арабов- 1.5%

Свобода — 1.5%

Образование — 1.5%

Будущее арабского языка и арабистики в Азербайджане.

B целом, арабский язык является языком, получившим распространение в широком ареале и имеющим древние корни.Арабский мир состоит из 23 стран с совокупным населением около 345 млн. человек и общей площадью приблизительно 13 млн. кв. км.Арабский язык является одним из шести официальных языков в ООН и Африканском Союзе, а также считается официальным языком «Организации исламского сотрудничества», «Лиги арабских государств».Этот язык имеет много диалектов, в том числе иракский, египетский, сирийский, аравийский и магрибский (западная Африка). Не имеющий образования араб, говорящий свободно на диалекте своего региона, зачастую не понимает араба из другого региона. Арабский литературный язык и, конечно же, текст Корана являются объединяющими арабов элементами.

Безусловно, поддержание культурных и экономических связей с Арабским миром может принести значительную выгоду Азербайджану и способствовать успешной внешней политике страны. К сожалению, пока, арабистика не входит в приоритеты нашего правительства — инвестиции в эту многообещающую область лишь уменьшаются. Например, правительство не поддерживает обучение студентов в арабских странах;не финансирует посещение арабистами зарубежных конференций. B результате,научный контингент стареет, древние рукописи не реставрируются, арабисты, прекрасно знающие язык, уходят в сферу бизнеса и возникает опасность утери нашей страной этих крайне важных знаний и навыков, которые могли бы принести стране большую пользу.

Айнур Зарринтадж, преподаватель арабского языка в БГУ

Minval.az