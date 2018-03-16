В Шемахинском районе 4-летний ребенок упал в ведро с кипятком и ошпарился.

Как сообщает Report, инцидент произошел в городе.

Жительница Шемахинского района Сяма Руслан гызы Усубалыева упала в ведро с кипятком.

Семья доставила ребенка в Шемахинскую районную центральную больницу, в хирургическое отделение. После первой помощи врачей С.Усубалыева была направлена в Баку, в ожоговое отделение при Клинике пластической и реконструктивной хирургии Азербайджанского Государственного института усовершенствования врачей имени А. Алиева.

В больнице сообщили, что пострадавшая получила термические ожоги первой и второй степени. Ее состояние среднетяжелое.

Факт расследуется.

Minval.az