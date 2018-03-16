Анкара не признает аннексию Крыма.
Как передает Анадолу, об этом говорится в заявлении МИД Турции, приуроченном к четвертой годовщине аннексии полуострова Россией.
Аннексия Крыма является нарушением международных законов, и Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, подчеркивается в заявлении.
МИД напоминает, что ровно четыре года назад в этот день Россия организовала незаконный референдум, следствием которого стала аннексия Крымского полуострова.
Анкара продолжит следить за ситуацией в Крыму, главным образом за положением крымских татар, отмечается в заявлении.
Minval.az