Анкара не признает аннексию Крыма.

Как передает Анадолу, об этом говорится в заявлении МИД Турции, приуроченном к четвертой годовщине аннексии полуострова Россией.

Аннексия Крыма является нарушением международных законов, и Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, подчеркивается в заявлении.

МИД напоминает, что ровно четыре года назад в этот день Россия организовала незаконный референдум, следствием которого стала аннексия Крымского полуострова.

Анкара продолжит следить за ситуацией в Крыму, главным образом за положением крымских татар, отмечается в заявлении.

Minval.az